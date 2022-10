Tartu jätab aastavahetuse ilutulestiku jälle ära

Tartu linnapea Urmas Klaas ütles, et ilutulestiku ärajätmine võimaldab raha säästa, aga on mõistlik ka keskkonnakaitse aspektist. Linnaeelarves ilutulestiku korraldmiseks rida aga polegi. Enamasti on selleks vaja minev raha, umbes 5000 eurot, eraldatud linnavalitsuse reservfondist.