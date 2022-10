Konrad Mägi sihtasutuse preemia pälvis Pilvi Kalhama

EMMA näituse ajal sündis idee ja võimalus juba ka järgmiseks välisnäituseks ning tänavu märtsist maini oli näitus «Konrad Mägi. Maalikunsti müstika» Kopenhaagenis GL Strand muuseumis, kuraatoriks ikka Pilvi Kalhama.

Tänavu novembris avatakse Konrad Mägi personaalnäitus Lillehammeris, ka selle võimalikuks saamisel on hindamatu roll Pilvi Kalhamal, kes on ka näituse kaaskuraatoriks.

«Inimene, kellele sihtasutuse nõukogu on otsustanud preemia anda, on meie arvates saanud hakkama lausa uskumatu saavutusega. Tal on olnud ja on suur roll nii lühikese aja jooksul kolme Konrad Mägi isikunäituse korraldamisel ja kureerimisel,» võttis vastse laureaadi teened kokku Konrad Mägi sihtasutuse nõukogu esimees Enn Kunila.

EMMA näituse ja sellega kaasnenud kataloogi tutvustamisel lausus Pilvi Kalhama: «Kosmopoliit Mägi annab maalide kaudu edasi seda, mida oma reisidel nägi, koges ja õppis, esitades ajastu kunstivooludest alati oma versiooni ja tõlgenduse. See teeb tema loomingu paeluvaks ka tänapäeva vaataja jaoks. On oluline tuua esile kunsti äärealadel tegutsenud talente ja mõista modernismi mitmetahulisust. Mägi tundis end hingelt põhjamaalasena, kuid tema värvipalett oli lõunaeurooplaslikult kirgas ja kirev. Koloriit oli kunstniku jaoks kõige tähtsam, ütleksin isegi, et tema teoste lähtepunkt. Soovin, et näituse ja raamatu kaudu avaneks Mägi looming ka laiemale vaatajaskonnale nii Soomes kui rahvusvahelises mastaabis.»