Riik kavandab Tartu rahvusvaheliste ühenduste toetuseks 360 000 eurot

Tartu kasinad välisühendused on aastaid tulipunktis olnud, aga on iseäranis teravalt kerkinud tänavu sügisel, kui Finnair on teatanud ainsa rahvusvahelise lennuliini ehk Tartu ja Helsingi liini pausile panekust, viidatud on lennukite nappusele ja ebasobivast lennuplaanist tingitud lendajate vähesusele. Linnavalitsus valmistab ette lennuliini avamiseks riigihanget.

Samas on Tartu linnavalitsus teinud ka pingutusi, et avada hiljemalt kultuuripealinna aastaks 2024 rongiühendus Tartu ja Riia vahel. Seni ei ole raudtee-ettevõtted tulnud toime isegi sõiduaegade ühildamisega nii, et kahe linna vahel oleks võimalik sõita Valgas ümberistumisega, ehkki rongid võivad seista ka sama perrooni ääres.

Linnavalitsus on jõudnud teadmiseni, et otserong oleks võimalik, vajalik veerem on ka Läti poolel olemas, kui tarvis oleks riigi tuge.