Irja Lutsar liitub erakonnaga Eesti 200

Irja Lutsari sõnul ajendas teda poliitikasse astuma koroonaviiruse pandeemia eesliinil nähtu.

«Just pandeemia tõi välja paljud tänase Eesti elukorralduse ja ühiskonna kitsaskohad ja ka selle, kui oluline on Eesti jaoks pika plaani olemasolu. Kogu Euroopa, sealhulgas ka Eesti vananeb ning sellega kaasnevaid sotsiaalseid probleeme ei saa kuidagi ignoreerida. Tahan panustada oma energiat sellesse, et heal tasemel arsti- ja sotsiaalabi oleks saadav kogu Eestis, mitte pelgalt tõmbekeskustes,» rõhutas Lutsar.

Lutsari sõnul imponeerib talle Eesti 200 puhul personaalse riigi kontseptsioon. «Personaalne riik, mis lähtub põhimõttest, et minu riik tuleb minu juurde, mitte mina ei pea riiki taga otsima, aitab lahendada suurel hulgal tänaseid kitsaskohti. Eesti 200 on noor ja tulevikule mõtlev erakond. Mina oma pikaaegse karjääriga lisaksin kogemuse ja eakama inimese vaate erakonna nooruslikule energiale. Sellest võiks sündida tõeline sünergia. Kui inimesed on terved, siis on ka riik tugev ja suudab raskustele vastu panna,» märkis Lutsar.

Eesti 200 esimehe Kristina Kallase sõnul on Eesti 200 platvorm nendele aktiivsetele inimestele ja oma valdkonna ekspertidele, kes soovivad Eesti juhtimises kaasa rääkida. «Me tahame tuua Eesti poliitikasse uusi inimesi, oma valdkonna tunnustatud eksperte ja Irja Lutsar on vaieldamatult oma ala asjatundja ja tema tulemine Eesti poliitikasse toob uut energiat. Tervishoiu teema vajab ka häälekat eestvedamist. Nagu me ka lubasime, siis eelseisvatele valimistele toome kandideerima palju uusi inimesi,» selgitas Kristina Kallas.