Homme antakse ERMis üle Konrad Mägi Sihtasutuse preemia

Konrad Mägi Sihtasutuse preemia on ette nähtud inimesele või kollektiivile, kes on teinud palju Eesti kunstiajaloo olulisima maalikunstniku Konrad Mägi (1878-1925) loomingu tutvustamiseks.

Kaheksa kuu jooksul on näitust külastanud kokku pea 50 000 inimest. Näitus on võõrustanud üle 50 giidituuri ning on toimunud 66 haridusprogrammi lastele ja noortele. Külastajad on värvinud üle 20 000 värvimislehe, osa sai võtta aktimaali töötoast, väljasõidust Anu Raua juurde Heimtali muuseumis ning lustida värvilisel perepäeval.