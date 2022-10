Rannar Raba: vaba vaimu viljad

Muidugi ei saa me tähtsusetuks pidada pandeemia ajal sündinud ebameeldivaid ühiskondlikke ja ärilisi sundkäike ning ammugi mitte haigusele kaotatud elusid. Ometi peame tunnistama, et mitmes mõttes on seesugust looduslikku kutsumata külalist hõlpsam taluda kui inimlikku kurjust.