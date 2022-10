Urmas Klaas: meie julgus, meie nutikus

Tartu ja Tartumaa ettevõtted on ärevas olukorras silma paistnud julgete strateegiliste sammudega: on investeerinud, otsinud uusi turge, olnud nutikad uute toodete ja teenuste arendamisel.

Tööstus on Tartus kõige suurem tööandja ja linnaeelarvesse panustaja. Puidu-, metalli-, toidu-, plasti- ja muu tööstuse harud peavad väga kiiresti kohanema energiamajanduse väljakutsetega ja ümber mõtestama oma tootmisharjumusi. Ettevõtete üks suurimaid valukohti on sobiva tööjõu ja heade oskustega järelkasvu puudus. Oluline märksõna on siin praktiline õpe, mida koos rakendusliku kolledžiga arendades saame pisutki leevendada juba krooniliseks muutunud töökäte puudust. Head mõtted ei tohi tööjõu puuduse tõttu jääda ellu viimata.