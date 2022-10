Eestis on puidutööstusel alati suur roll olnud ning seda kinnitab fakt, et praegu on just Eesti suurim puitmajade eksportija kogu Euroopas. Puidutööstus ja sellega seotud valdkonnad, näiteks transport ja logistika, hõlmavad umbes kümme protsenti kogu tööealisest elanikkonnast meie riigis.