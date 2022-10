Talent Plastics Tartu ASi juhatuse liikme Roomet Soome sõnul on kutsekooliga tehtava koostöö eesmärk seista selle eest, et kutse omandajad õpiks tundma plasti kui olulist materjali.

Ilmselt pole suurem osa inimestest kordagi pead vaevanud selle üle, kust on pärit näiteks elektrikilbi plastist osised või kes on valmistanud autoukse lukustusnupu. Mõne sellise argise vidina puhul pole päritolu kaugelt otsida tarvis, sest neid toodetakse Emajõelinna külje all Tõrvandis. Seal tegutseb AS Talent Plastics, mille Tartu kutsehariduskeskus nimetas tänavu oma parimaks koostööpartneriks.