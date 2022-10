Tartu ja Emajõgi – kes neid suudaks lahutada. Et jõgi võiks lisaks silmailu pakkumisele anda huvilistele ka aktiivseid elamusi, otsustas Emajõe koostöövõrgustik juba eelmisel suvel käima lükata suviste veesõitude sarja «Jõeretked». Nüüd on see osutunud eriti menukaks.