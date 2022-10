REEDENE RÕÕM ⟩ Geneetik Katrin Õunap: sügis meenutab, et kõigel on algus ja lõpp

«Kolleegid juba viskasid nalja, et näe, viis varvast ja varvastel normaalsed vahed ning tallal võlv... Et ei ole näha mingit ano­maaliat,» naeris Katrin Õunap. «Mitte et mul ilusaid kingi ei oleks, aga jalakuju räägib inimesest palju rohkem kui king, mida ma võibolla varsti enam ei kanna.»

Geneetik Katrin Õunapi elu ja töö jälgi on tegelikult terve ilm täis. Ei ole võimalik üles lugeda neid peresid, kes on tänu Tartu ülikooli kliinikumi geneetika ja personaalmeditsiini kliiniku arstidele saanud vastuse, miks on just tema lapsel välja löönud pärilik haigus, millest varem suguvõsas märkigi ei olnud, ja kuidas sellega edasi elada.