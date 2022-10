Nisu tänava keskpaigas on kurv, mis piirab nähtavust. Kui seda läbida kiiremini, on avariid kerged juhtuma.

Kaks viimast aastat on Riia tänaval lõiguti remonti tehtud. Mullu piiras seal liiklust Vaksali viadukti ehitus, tänavu on enim liiklust takistanud Riia ringi ehitus. Liiklejad aga otsivad uusi teid, et remonditavaid lõike vältida. Nii ongi viimase paari aasta vältel kasvanud liiklussagedus Veeriku linnaosa tänavatel.