Praegu tegutseb Raadi surnuaia külje alla jääval vana masinatehase Võit kinnistul mitu ettevõtet, kuid hoovi olukord on nigel.

Peetri ja Liiva tänava ristumiskohale jääv kvartal on tuntud kui Võidu tehas. Üsna heas korras fassaadiga hoonerivi on aga lähemal uurimisel üsnagi ajale jalgu jäänud. Nüüd on linnavalitsus heaks kiitnud Liiva 41 ning Peetri 26, 26a ja 28 kruntide detailplaneeringu koostamise.