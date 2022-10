Toomas Hainla: väikese puust linna aken Euroopasse

Tartu on heade mõtete linn, aga samas ka väike puust linn, kus mõnede arvates pole isegi akent Euroopasse. Julgen sellele vastu vaielda – väike aken on. Juba aastast 2008 sõidab Arilix OÜ / Tartu Bussikeskus ööliinil Tartu-Tallinn. Bussi väljumine iga öö kell 2.30 Tartu bussijaamast on garanteeritud olenemata ilmast või reisijate hulgast. Abi on sellest iseäranis neil, kel vaja mõnele varahommikul Tallinnast väljuvale lennukile jõuda. Tartu linnavalitsus pole meile pakkunud dotatsiooni ega ka võimaldanud palvest hoolimata kuulutada seda võimalust Tartu kodulehel.