Kesklinna kortermaja elanikud külmetavad renoveerimistööde tõttu

Riia 9 kortermaja renoveerimine on elanike jaoks muutunud õudusunenäoks: ehitustöid on korduvalt edasi lükatud ja need on märgatavalt kallinenud. Korteriühistute liidu ja Riia 9 korteriühistu juhatuse liikme Dagmar Mattiiseni sõnul on see tavaline näide Eesti elamumajanduse probleemidest.