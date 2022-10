Tammeka püüab kodus pikka võidupõuda lõpetada

Mõlemad meeskonnad ei ole viimastes mängudes kõige paremat hoogu näidanud ja on kindlasti näljased seda muutma. Tammeka pole võidurõõmu maitsnud eelmises viies liigakohtumises: kaks viiki FC Kuressaarega, viik Narva Transiga ning kaotused Tallinna Kalevile ja FC Florale. Kalju on viimasest seitsmest kohtumisest võitnud vaid ühe, ning ka see tuli Premium liiga autsaideri Pärnu JK Vapruse vastu.