Tartu alistas ülikoolide duellis TalTechi

Tartlased said oma maa-ala kaitse eriti hästi tööle kolmanda veerandi alguses ja TalTech viskas teise poolaja esimesed punktid alles viie mänguminuti järel. Selleks ajaks oli Tartu juba ees 51:36. Kolmanda veerandi lõpuks juhtis Tartu 63:45 ja sellega oli mängu võitja juba suuresti otsustatud. Viimasel veerandil tabas Tallinna meeskond küll viis kaugviset, aga mängupilti see olulist muudatust ei toonud ja Tartu kirjutas Eesti-Läti liigatabelisse teise võidu numbritega 81:69.

13 punkti toonud Robin Kivi hinnangul peab fookust hoidma. «Kui meil on korvi all nii pikk mängija, siis saame tema peale mängida. Kohe alguses oli näha, et ta mängib oma kaitsja üle ja midagi raskemat ei pidanudki täna välja mõtlema. Peame hooaja alguses fookust hoidma. Eelmisel aastal andsime alguses võite käest ära ja lõpus oli neid play-offi saamiseks maru raske kätte saada.»