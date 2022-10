GALERII ⟩ Tõravere uus ilmajaam mõõdab kraade ja kiirgusohtu

Eestis on kaks ilmajaama, kus on inimesed ööpäev läbi tööl – Tõraveres ja Tallinna külje all Harkus. Ehkki suurem osa ülesannetest on tänapäeval automatiseeritud, on siiski vaja ka inimesi, kes saaksid aru, mis on masina arvutatud numbrite tähendus. Just nende töötajate uued ruumid eile avatigi.