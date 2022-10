Erkki Keldo: Sõjaaja eelarves pole julgeolekust tähtsamat teemat

Pärast suve ja sügise väldanud kirglikke vaidlusi jõudis riigikogusse järgmise aasta riigieelarve eelnõu. Tänavu pole Eesti jaoks tähtsamat teemat julgeolekust. Et vabadus pole iseenesestmõistetav, vaid peame selle eest järjekindlalt ja jõuliselt võitlema, on meile pärast 24. veebruari vägagi selgeks saanud. Uskumatu, et 21. sajandil käib Euroopas sõda, kus on kaalul ei rohkem ega vähem kui vaba ühiskond, riikide iseseisvus ja demokraatlikud väärtused.