Andres-Teet Merisalu: Hauatähiste sõda

Sõja või ideoloogiaga seotud monumendid, isegi hauatähised, on ühiskonnas õrn ja delikaatne teema. Kohati tundub, et Eesti valitsus on valla päästnud mingi hüsteerilise nõiajahi sõjas langenud sõdurite haudade kaotamiseks. Okupatsioonitanki monument on üks asi, teine asi aga tegelike lahingupaikade ühishauad ja nende tähised.