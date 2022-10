Vaid vähesed noored sõjapõgenikud väldivad ülikoolilinnas kooli

Kooliaasta on juba rohkem kui kuu jagu väldanud ning võrreldes möödunud aastatega on Eesti õpilastel palju rohkem Ukrainast pärit klassikaaslasi. Kui üle riigi on muret tekitanud see, et paljud lapsed siiski siin kooli ei läinud, siis Tartus on olukord vähemalt arvude põhjal kontrolli all. Et aidata saabuvatel peredel haridusküsimusi lahendada, on linn tööle palganud ka Ukraina koordinaatori.