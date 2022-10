Presidendiproua külastas õpetajate päeval Puhja kooli

Sirje Karis sõnas, et õpetajate töötasu kõrval on terav probleem nende suur töökoormus ja õpetajate puudus. «Puhja Koolis aga kohtasin rõõmsaid ja inspireerivaid õpetajaid, kes teevad oma tööd tunnist-tundi hoole ja armastusega», ütles Sirje Karis. «Eriti hea meel on noorte inimeste üle, kes on valinud õpetaja elukutse.»