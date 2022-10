Galerii ⟩ Saadjärve kalapüügivõistlus tõi õngevetele üle kahesaja huvilise

«Tõenäoliselt mõjutas suurenenud huvi Saadjärvele võistlema tulekuks see, et teist korda polnud Saadjärve kalapüügivõistlusel enam mootorivõimsuse piirangut, mis andis Eesti suuruselt viiendal järvel võimaluse osaleda paatidega, mil võimsad mootorid» vahendas võistluse korraldaja Mart Toots. Ta selgitas, et professionaalsematel kalastajatel on enamjaolt paadid, mille mootorivõimsus ületab 30 hobujõu.