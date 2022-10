Ingeri maja juurde paigaldatakse skulptuur memmedele

Suuremaks tähistamiseks läheb kuju avamisel ja pühitsemisel. See on Tartu ingerisoomlaste seltsi juhatuse liikme Helmi Sakkovi teatel kavas ilmselt 16. oktoobril.

Aiale kinnitatud stendi alumises parempoolses nurgas on foto skulptuuri mudelist. Selgituseks on lisatud, et Venemaal laastatud Ingerimaa mälestust ja kultuuri püüavad säilitada eelkõige vanaemad. Ingeri maja juurde ongi plaanis paigaldada mälestusmärk memmedele. Lapsele lugemist õpetava memme on puuskulptuurina valmistanud Karl Purga.