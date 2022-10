Autojuhid kihutavad ka politseimaja juures

Politsei on selle aasta 2. oktoobri seisuga tabanud Tartumaal 2364 kiiruseületajat, mida on 695 inimese võrra vähem kui kolm aastat tagasi, siiski jätkub teatud teelõikudel kihutamine endiselt. Lõuna prefektuuri patrullitalituse juht Argo Arukase ütles, et kihutajate hulka on aidanud vähendada linnas kiiruskaamerad.