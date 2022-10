Tartu gaasibussid neelavad linnakassast hiigelsummasid

Gaasibussid on keskkonnahoidlikud, kuid kõrgete gaasihindade tõttu ei säästa need linna rahakotti. Kristjan Teedema

Eelmisel aastal maksis Tartu Go Busile linnaliinidel sõidetud kilomeetrite eest ligemale üheksa miljonit eurot, tänavu kujuneb suurusjärguks kolmteist miljonit ja tuleval aastal kasvab see summa veelgi, tõdes abilinnapea Raimond Tamm. Meenutuseks: kui Go Bus viis aastat tagasi hanke võitis, oli toonastes hindades aastane kulu linnal 6,6 miljonit eurot.