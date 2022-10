Pärtel Piirimäe: kuhu kuulub jalgrattur ehk Tartu liikluskultuuri peaprobleemist

Oskasin tol hetkel vaid vastata, et liikluseeskiri näeb ette, et ratturid sõidavad sõiduteel. Juht ei olnud agressiivne ning ma tegelikult mõistan tema vaatepunkti: kui kõnnitee on parasjagu piisavalt tühi, saaksid väiksemad ja pisut aeglasemad kulgejad seal liikuda, et autoliiklus saaks olla kiire ja sujuv.

Aga midagi on sellel pildil siiski valesti. Asi ei ole ainult liikluseeskirjas, ehkki ühiselt kokkulepitud reeglid võiks igal juhul olla täitmiseks. Mind pani mõtlema see, et Hermanni tänava sõidutee osa on umbes viie meetri laiune, mis on üpris tüüpiline Tartu äärelinna tänava laius. Mina oma jalgrattaga võtsin sellest enda alla umbes pool meetrit ehk ühe kümnendiku, aga liikluse takistajana nähti just nimelt mind, mitte kahte autojuhti, kes üks sõitja ja teine parkijana võtsid enda alla ülejäänud üheksa kümnendikku.