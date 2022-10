Vambola Paavo: unustatud koht lennunduskaardil

Tartu ühendustest muu maailma ja pealinnaga on räägitud mitukümmend aastat, ent edasiminek on vaevaline. Tallinnaga ühenduse pidamiseks oleme saanud uued rongid ja bussid ning kiirus on pisut tõusnud, kuid lendamisega on täbarasti. Oktoobris kaob seni ainuke lennuliin ja siis oleme lennunduse kaardil tühi koht. Hüvasti, Finnair!