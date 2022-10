Kaasava eelarve hääletusel saavad osaleda ka mittetartlastest tudengid

Tartu linna kommunikatsioonijuhi Lilian Lukka sõnul on mõte anda ka tudengitele hääleõigus olnud päevakorral varemgi. «Selle üle on vaieldud, kuid nüüd tundub, et aeg on selleks küps,» ütles Lukka. Ta lisas, et ilmselt mõjutas otsust tegema ka see, et eelmisel aastal said noortevolikogu eestvedamisel kuni 18-aastased sissekirjutuseta õpilased hääleõiguse.