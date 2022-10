Ninapidi telefonis kõndijaid peatavad uudsed foorid

Valgusfoori paigaldanud OÜ Traffest tegevjuhi Viljar Nurme sõnul on selliseid foore mõni aasta mujal maailmas juba kasutatud, kuid Tartu on Eestis teine koht, kuhu sellise tehnoloogiaga valgusfoor paigaldati. «Aasta alguses said esimesed sellised Viimsisse paigaldatud ja nüüd siis Tartusse,» rääkis ta.