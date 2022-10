Aare Ristikivi: Minu hääle saab erakond, kes Tartu isolatsioonist välja toob

Ööl, mil neid ridu kirjutan, saabub selles ajavahemikus Tallinna lennujaama üheksa lennukit, küllap on nende peal veel tartlasi. Enne koroonat olid ööbussid, kuid praegu on ainus võimalus 150 euro eest takso võtta. Alternatiiv ei ole ka Tallinna asemel Riiga või Helsingisse maanduda, sest lennuühendus Helsingiga on katkemas ning Riiast tuleb Tartusse päevas üks(!) buss, raudteeühendusest ei hakka rääkimagi.