Ungari filmiõhtud Elektriteatris algavad ajaloolise seiklusfilmiga

Kõigepealt, 4. oktoobril kell 20 linastub ajalooline seiklusfilm «Egeri tähed» (režissöör Zoltán Várkonyi, 1968). Vaatajate ees on 16. sajandi Ungarimaa, kus poliitiline olukord on küllaltki kaootiline: pole tugevat kuningat, türklaste sissetung on aga juba etteaimatav, nende röövretked on igapäevased. Nad röövivad kõike, mis ette satub: vara, hobuseid, relvi ja inimesi, isegi lapsi.