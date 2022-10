Toasoojahind tõuseb Tartus novembrist

1. novembrist on Tartu kaugküttepiirkonnas uus soojuse piirhind 78,31 eurot megavatt-tunni eest, millele lisandub käibemaks. See tähendab, et Tartu kaugküttevõrgu kliendid maksavad novembris 93,97 eurot megavatt-tunni eest.

Tartus kaugkütet pakkuva Gren Tartu juht Margo Külaots selgitas, et Gren Tartu on aastaid töötanud ja teinud investeeringuid selle nimel, et toota soojust kohalikust kütusest, peamiselt hakkpuidust, mis on pärit metsa- ja raiejäätmetest, ning kasutanud nii vähe gaasi kui võimalik. Seetõttu on soojuse hind Tartus viimased 10 aastat püsinud madal ja muutumatu.

«Aasta jooksul on kütuseturul toimunud drastilised muutused, mis on puudutanud kõiki energiatootjaid. Lisaks gaasihinna väga suurele tõusule on kasvanud ka hakkpuidu hinnad, kuid uus Tartu soojuse hind jääb siiski tunduvalt madalamaks kui paljudes teistes Eesti asulates, kus kasutatakse peamise kütusena näiteks gaasi,» seisab toasooja pakkuja Gren Eesti kodulehel.