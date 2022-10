Läti üks tuntuimaid režissööre käib Lõuna-Eestis ja kohtub Elektriteatris tartlastega

«Mu juured on Latgales, erilise kultuuriga piirkonnas, millel on piir Venemaaga ning mis asub pealinnast kaugel,» ütles ta. «Latgales on ajalooliselt palju erinevaid religioosseid konfessioone ning mitmekesised kultuuritraditsioonid, mistõttu ma tunnen end Lõuna-Eestis nagu kodus. Meil on sama piir, hulk eri keeli kõnelevaid inimesi ja metsik loodus. Nii Lõuna-Eesti kui Latgale on justkui tühi maastik, mis on valmis iseendaga kohtumiseks.»