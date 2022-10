Rõngu kogukonnamaja fassaad on välja ehitamata, kuid ruumid on suuremalt jaolt juba kasutuskõlblikud.

Rõngu bussipeatus on juba enam kui aasta aega uue kogukonnamaja ehituse tõttu, kuhu on planeeritud ka soojad ruumid bussi ootamiseks, asunud esialgsest asukohast paarisaja meetri kaugusel. Kuna aga ajutine bussipeatus paiknes munakiviga sillutatud teelõigul, põhjustas see abivahenditega liikujatele parasjagu peavalu.