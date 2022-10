Lauri Vahtre: kuidas tuua Toomele elu?

«Head mõtted. Lugu V» sarjast «Tartu kollaažid», digitrükk al-komposiidil, 2019–2020, autor Silver Vahtre. Milliste maitsetusteni võib viia tõusiklus, soov iga hinna eest rikaste ja ilusate hulka kuuluda? Unistada pole muidugi keelatud kellelgi, kuid klantspildid jäävad klantspiltideks, nad pole muud kui illusioon. Hoopis halb, kui illusioonile tuuakse ohvriks see vähene, mis meil on päris, nagu näiteks toomkiriku varemed. Kunstniku üllatuseks võttis mõnigi vaataja asja tõsiselt, kommenteerides: «Oo, vaat kui hea mõte!» Kas me niikaugel olemegi?

Foto: Silver Vahtre