Tartu kunstimajas avatakse Caroliina Luhametsa isikunäitus

Näituse keskmeks on kodu olemus ja selle mõjutused. Maalidel on kujutatud momente, mis kirjeldavad kunstniku eluolu, isiklikke väärtusi ja mõjutusi minevikus ja olevikust.

«Esialgu olime me kõik lukustatud oma kodudesse ja siis räägiti sellest, kui keeruline ja pingeline on olla kogu aeg nii-öelda nelja seina vahel. Nüüd on kodu hoopis soojemas ja olulisemas kontekstis. Oleme tänulikud selle üle, et meil on turvaline koht hingerahuks, ilma et peaksime sealt põgenema või hirmu tundma,» ütles Luhamets.