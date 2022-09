Urmas Kruuse: miks väärtustada Eesti toitu?

Toidu varustuskindlus ja tarneahelate toimimine on viimase kahe aasta jooksul saanud osaks meie julgeolekust. Samas pole toidujulgeolek ainult põllumeeste või riigi teha, vaid siin saab suuresti kaasa aidata ka kohalik tarbija. See on meie kõigi ühine asi. Kuigi Eestis ei ole ette näha puudust kindlatest toiduainetest, peame tarbijatena igaüks siiski oma panuse andma, et see nii ka jääks. Tühje poeriiuleid ei maksa küll karta, kuid kindlasti tunnevad end kindlamana need, kes on pannud ka ise käe külge – kasvatanud, korjanud ja hoidistanud. Samuti saavad oma panuse anda need, kes täidavad oma toidukorvi teadlikult. Toidujulgeolekule mõeldes ei pea me mõtlema ainult sõjale, vaid end ümbritsevale keskkonnale ning kestlikkusele ka tulevikus.

Eelolev talv Eesti toidusektoris

Toidutarneahela puhul on ülioluline, et avalik ja erasektor teeksid tõhusat koostööd. Sel viisil suurendame enda valmisolekut ning suudame koordineerida tegevust kõigil tasanditel. Lisaks suurendab see Euroopa Liidu toidutarneahela vastupanuvõimet.

Hinnad on viimastel kuudel jõudsalt tõusnud ning enim on see puudutanud just suure energiavajadusega sektorite toodangut. Tootmiskulud ning energiakandjate hinnad on küll põllumeestele ja toidutootjatele kallinenud, kuid me peame mõistma, et tegu on kohati ajutise turušokiga. Võtab veidi aega, kuni uued tarneahelad on sisse töötatud ning riikide pehmendavad majandusmeetmed oma mõju avaldavad.