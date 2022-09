100 komplekti sooja pesu Ukraina meestele! Kohvik ja kontserdid Tähtvere naistekeskuses

«Me riputame ühe komplekti 1. oktoobril nähtavale, et inimesed, kes annetada soovivad, võiksid näha, millist toodet me silmas peame,» ütles ta. «Niisiis on meil vaja 1800 eurot, et oma eesmärk täita. Kui raha peaks üle jääma, siis ostame juurde metsatehnikat, ühe mootorsae.»

Maarja Jakobson soovitab tartlastel külastada 1. oktoobril kindlasti ka Tähtvere naistekeskuse Ukraina kohvikut, mille suupisted ja muu kraam on ukrainlaste valmistatud. «Nende toidutegemise oskus on nii suurepärane,» kinnitas ta. «Näiteks nende borš! Mmm, mul ei lähe see maitse meelest!»

Vareenikute tegu Ukraina klubis. Foto: Tähtvere avatud naistekeskus

Mida ukrainlased veel praegu vajavad, millest nad mõtlevad?

Maarja Jakobson, kes Ukraina klubi inimesi tõesti ka isiklikult tunneb, ütleb, et praegu on nad väga kontsentreerunud hakkamasaamisele Eestis.