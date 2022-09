Konverents Juhan Maiste auks lõpeb lõppu algusega siduva raamatu esitlusega

Kell 16 esitletakse muuseumi Morgensterni saalis Juhan Maiste autorikogumikku «Lõpp on algus» (kirjastanud Varrak, 424 lk). See on tema raamatute «Tuldud teed tagasi» (2002) ja «Tuldud teed edasi» (2007) mõtteline järg.

Uue raamatu tekstid ja luuleread võtavad kokku Juhan Maiste teadustöö ja vabaloomingu peasuunad, mis on inspireeritud tema arvukatest rännakutest mööda Euroopa kultuurihälle. Nii võibki lugeja käsitleda seda ka kui biograafilise teose või reisiraamatuna, sest olgu tegemist akadeemilise teksti, esseistika või luulega, esmalt räägivad need paikadest, kus autor on viibinud ja maailma ilust vaimustunud. Rooma, Veneetsia, Olümpose mägi ja Kastaalia allikad, Oxfordi vanad müürid ja Kadrioru park – see ei ole muidugi kõik, vaid alles algus.