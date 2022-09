Kliinikumi uue põlvkonna kompuutertomograaf läks maksma hiigelsumma

Kompuutertomograafia on ioniseerivat kiirgust kasutav radioloogiline uurimismeetod, mis võimaldab inimkehast saada kihtülesvõtteid ja ruumilisi kujutisi. Radioloogiakliiniku juhi dr Pilvi Ilvese sõnul võimaldab uue kompuutertomograafi lisandumine pakkuda patsientidele uuringuid senisest kiiremini ja rohkem.

«Nüüd on meil paremad võimalused südame, angiograafia ehk veresoonte ja perfusioonuuringuteks, mis seni viidi reeglina läbi erakorralise meditsiini osakonnas (EMOs). Vajadusel saab uut kompuutertomograafi rakendada ka EMO töös, juhul kui EMO osakonna kompuutertomograaf on hõivatud muudel eesmärkidel, näiteks COVID-19 patsiendi uuringuga,» rääkis dr Ilves. Ta lisas, et kompuutertomograafias läbi viidavate südameuuringute osakaal kasvas 2021. aastal koguni 40% võrreldes 2020. aastaga, mistõttu parandab uus seade just nende uuringute kättesaadavust.

Radioloogiliste uuringute puhul on oluline ka nendega kaasnev kiirgusdoos. «Infotehnoloogia areneb kiirelt ning uus kompuutertomograaf kuvab madalaima võimaliku kiirgusdoosiga. Madal kiirgusdoos on eriti oluline laste ja noorte patsientide puhul, kuna just nemad on kõige kiirgustundlikumad,» sõnas radioloogiakliiniku juht.

Madal kiirgusdoos aga ei vähenda uuringute kvaliteeti. «Uuendustena on uuel kompuutertomograafil lisaks 16-sentimeetri laiusele ja 256-realisele kõrge lahutusvõimega detektorile ka DLIR (deep-learning interactive reconstuction) pildiparenduse tarkvara, mis võimaldab rekonstrueerida senisest veelgi detailsemaid pilte madalama kiirgusdoosiga. Just see annab võimaluse teha senisest informatiivsemaid uuringuid ja seeläbi ka diagnoosida täpsemalt patsiendi haigusi,» selgitas radioloogiakliiniku vastutav radioloogiatehnik kompuutertomograafia alal Keio Polberg.

Lisaks südameuuringutele kasutatakse kompuutertomograafia uuringuid insuldi, vähkkasvajate ning skriininguuringute tegemiseks. Kokku tehakse Tartu Ülikooli Kliinikumis aastas rohkem kui 25000 kompuutertomograafia uuringut, sellest umbes 200 lastele. Kompuutertomograafia meeskonda kuuluvad radioloogiatehnikud, radioloogid, füüsikud ja insenerid, aga ka sekretärid ning klienditeenindajad.