Anu Rannamets asus Ilmatsalu praeguses Lepatriinu lasteaias õpetama 52 aastat tagasi. Selle aja jooksul pole ta kordagi tundnud, et ei tahaks hommikul tööle minna.

Tänapäeval öeldakse, et iga seitsme aasta tagant peaks ametit vahetama. Tänavuse õpetaja elutöö auhinna pälvinud Tartu õpetajad ilmtingimata sellega nõus ei ole. Ja kui su töö on su kutsumus, kuidas saaksidki sellest lahti öelda pelgalt selle pärast, et keegi kuskil nõnda arvab. Nagu vahetaks prillipaari.