MEENUTUSTE SARI ⟩ Irja Lutsar: raha pandeemia ajal ei loetud

Koroonapandeemia tuli ootamatult. Valmis polnud meditsiinisüsteem, ammugi polnud valmis riigi majandus ega valitsejad. Olukorda, kus kogu riik pausile pannakse, oli juhtunud sõdade ajal, aga siis oli see pigem paratamatus, mitte valitsuste n-ö vabatahtlik otsus. Varasemate gripi epi- ja pandeemiate ajal on mõneks nädalaks koole ja meelelahutusasutusi suletud, kuid pikaaegne kogu maailma seiskumine on moodsal ajal harukordne.