Tänavu toimub Teadlaste Öö Tartus teisiti

Kui tavapäraselt on Teadlaste Öö festivali vedanud teaduskeskus Ahhaa, siis tänavu Ahhaa suurejoonelist festivali ei korralda. «Kuna me tavapärast rahastust ei saanud siis ei tahtnud poolelt vinnalt teha, pigem jätsime see aasta vahele,» seletas Ahhaa sündmuste juht Monica Sasi.