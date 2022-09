Priit Pedajas toob Vanemuises vaatajate ette loo naise elukaarest

«Olen uute koostööde suhtes uudishimulik,» ütles Pedajas. «Teeme seda nii, nagu oskame ja mõistame. Kui koostöö sujub ja me mõistame üksteist, on selle tegemine rõõm. Me teeme seda naudinguga.»

«Kolm pikka naist» on autobiograafiliste sugemetega näidend. Raske ja võimatu iseloomuga eaka naise prototüüp on näitekirjanik Albee enda võõrasema.

Pedajase sõnul paneb näidend mõtlema selle peale, mis on olnud ja mis on oluline. «Laval on kolm naist ja korraks ka nende poeg. Kui alguses mõjuvad kaks nooremat naist kui vanema hooldajad, siis hiljem selgub, et tegemist on ühe ja sama naisega tema erinevatel eluetappidel. Sõltuvalt naise vanusest muutub tema vaade elule.»