GALERII ⟩ Karjääriredelilt kõigepealt liuga alla ning lõpuks hüpe tundmatusse

Aga läbida tuli ka ÕIS (ÕIS on lühend, mis märgib õppeinfosüsteemi), ja see ÕIS oli otsekui ämblikuvõrke täis džungel, millest läbisaamisel tuli kasutada mingit loogikat, mida ära tabada oli võimatu. Just nii nagu päriseluski. Siis ootas tudengit ees poomil kõndimine ehk kaarsilla ületamine, siis veel ronimist ning lõpuks tornist alla tundmatusse hüppamine. See hüpe andis üsna suure adrenaliinilaksu, mille peale mõni allahüpanu ei osanud pärast šokist vabanemist öelda muud kui et: «Lahe!»