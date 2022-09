Voces Tallinn esitab rahvusvahelisel muusikapäeval tartlastele Taaveti laule

Koor esitab nii Cyrillus Kreegi kui ka Pärt Uusbergi kirjutatud teosed psalmide tekstidele. Kontserdi korraldajate teatel on niisugune valik tehtud teadlikult ja mitte kogemata, sest Uusberg on oma eeskujuks koorimuusikas nimetanud lisaks Veljo Tormisele, Arvo Pärdile ja Mart Saarele just Kreeki.

Mis veel aga Kreegi puhul inspireerib, on see, et ta on suutnud väga väheste vahenditega luua minu meelest väga sügava maailma. Ehe näide on tema «Taaveti psalmid», mis ei ole kuskilt otsast üleliia keerulised, aga mis on meie koorimuusika tõeline klassika,» põhjendas kava koostamise tagamaid helilooja ja dirigent Pärt Uusberg.