Elva vallavalitsust ootab umbusaldushääletus

Opositsiooni kuuluva Isamaa fraktsiooni esimehe Fred Koppeli sõnul on vallaeelarve hea näide sellest, kuidas vald oma majandamisega välja ei tule. «Kui varem jäi ikka kümme protsenti eelarvest investeeringuteks, siis nüüd on see kahanenud nelja protsendi peale,» tõi ta näite ning lisas, et vallajuhtide tegutsemise tõttu ei olegi võimalik suuremaid investeeringuid lubada.