Annelinlased pildistavad prügi. Miks ometi?

Tegemist pole uue Instagrami trendiga, Talv on üks neist, kes osaleb iduettevõtte Wastelocker ja Tartu linnavalitsuse ühisprogrammis, mille eesmärk on suurendada inimeste teadlikkust prügisortimisest. Talv lööb algatuses kaasa suure innuga. «Mind on see prügisorteerimine juba ammu kõnetanud, tunnen muret selle teema pärast,» ütles ta.