Punamonumendi koha peal haljendab Raadi pargis muru

Tartu linnamajanduse osakonna juht Rein Haak sõnas, et kõik laabus plaanipäraselt. Piirdeaiad viidi minema juba teisipäeval. «Seal on tõesti nipet-näpet vaid teha, mõned silumised ja sättimised, ilmselt kevadel peame veel koha üle vaatama, kas on mingeid vajumisi ette tulnud ning kui on, siis laskma need parandada,» sõnas Haak.